中職／朱育賢本季4轟都打兄弟 打點超越劉基鴻攻上榜首

樂天桃猿隊「朱哥」朱育賢專轟中信兄弟隊，本季出賽21場出現4支全壘打，對手都是黃衫軍，而且締造兩次單場雙響砲紀錄，今天在桃園球場連續砲轟鄭凱文，攻下5分打點，以18分打點躍居全聯盟榜首，他說：「希望繼續維持好手感，這是最難之處。」

朱育賢開季前15戰全壘打掛零，4月27日在桃園球場轟出雙響砲，包辦4分打點，吳哲源、蔡齊哲成為苦主，接下來4場比賽未開轟，今天對決兄弟再展強大破壞力，3局下先轟陽春砲，4局下追加滿貫砲，本季一半打點都靠全壘打火力。

他說：「剛開季時有點亂掉，擊球點太裡面，現在比較前面，破壞力較高。」

味全龍隊劉基鴻目前5轟暫居榜首，朱育賢、廖健富、蘇智傑、林安可4轟並列第2，這是朱育賢生涯第21次單場至少兩支全壘打，和林智勝並列聯盟第二高，張泰山22次最多。

賽後得知紀錄，朱育賢笑說：「從小看張泰山、林智勝打球，以他們為目標。」

今天桃園、花蓮兩場比賽開打前，朱育賢13分打點和岳政華、陳傑憲並列第3，象猿戰賽後增至18分，超越原先17分排名第一的劉基鴻，本季首次躍居打點榜首，他說：「打擊成績穩定最重要。」

朱育賢8局下最後一次打擊，轟出左外野全壘打牆前飛球被接殺，挑戰3響砲失利，他還是老話一句：「沒想太多，把球擊強最重要。」

廖健富全場5次打擊都是安打，攻下3分打點，包括首局兩分打點成為致勝一擊，獲選單場MVP；朱育賢表示，首局遭三振，沒有打出來，還好廖健富揮出關鍵安打，讓他減輕不少壓力。