中職／李振昌右肩車禍骨折 手術療養

中信兄弟隊36歲老將李振昌驚傳車禍，前天在台南發生機車事故，造成右肩鎖骨骨折，昨天動完手術，本季何時重返前線、甚至有沒有機會歸隊仍待觀察；兄弟總教練林威助表示，李振昌是「勝利組」成員，接下來要有穩定投手，對球隊較好。

兄弟上半季排名暫時墊底，偏偏李振昌在此時發生意外，如何填補這位牛棚大將的漏洞，成為教練團接下來頗傷腦筋的問題；林威助被問到是否可能牛棚大亂的問題，強調接替人選還要尋找，「就算沒有也要去試，剛好是一個機會。」

兄弟2日在花蓮球場2：8不敵統一獅隊，前天是球隊移動日，李振昌在台南出車禍後，立刻回報球團；兄弟昨天發出聲明指出，李振昌前晚和家人出門時，不慎發生車禍，當下回報沒有立即危險，就醫檢查證實右肩鎖骨骨折，家人僅僅擦傷、沒有大礙，球團將全力協助後續療程及復健工作，希望他好好養傷、健康歸隊。

李振昌本季出賽9場，戰績1敗5中繼、防禦率5.14，最近出賽是4月29日對味全龍隊投1局無失分、連續6場讓對手掛零；林威助表示，接下來比賽第8局投手人選還未確定，要看當天對戰成績。

李振昌是機車事故，球團強調會再對球員加強宣導，外出務必留意安全。