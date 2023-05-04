中職／廖健富5支5、朱育賢雙響砲 猿隊痛擊兄弟穩住龍頭

樂天桃猿隊今天在桃園球場火力全開，全場出現15支安打，廖健富全場5次打席都是安打，首局首安攻下兩分，成為致勝一擊，朱育賢本季第二次單場雙響砲，全場包辦5分打點，猿隊終場以11：6獲勝，戰績13勝1和8敗仍居上半季榜首。

兄弟先發投手鄭凱文只投3局，被揮出12支安打，包括3支全壘打，另有兩次觸身球，失10分吞下生涯10年最慘的一敗；兄弟本季對戰猿隊掉到1勝5敗，目前7勝1和13敗繼續墊底。

廖健富首安攻下勝利打點，3局下再揮安打，4局下轟出陽春砲、本季第4轟出爐，6局下出現第4安，8局下第5安是二壘打，單場5打數5安打，追平個人單場最多安紀錄，獲選單場MVP。

猿隊打完前3局4：2領先，4局下一口氣打了11人次，單局6安、兩次四死球，攻下7分奠定勝基；朱育賢3局下轟出陽春砲、4局下追加滿貫砲，本季第2次單場雙響砲，郭嚴文4局下也轟兄弟第二任投手徐基麟，本季首轟出爐。

隊友火力大放送，猿隊洋投威達爾先發6局，被揮出7支安打、失兩分，以優質內容奪下本季第4勝。