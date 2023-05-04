中職／鄭凱文挨3轟狂失10分 生涯10年單場失分最慘紀錄

中信兄弟隊今天作客桃園球場，先發投手鄭凱文表現不振，只投3局狂失10分，創下生涯10年單場失分最高紀錄。

鄭凱文投3局面對23人次，被揮出12支安打，包括3支全壘打，另有兩次觸身球，失10分全自責分，本季防禦率從賽前3.18變成8.79。

鄭凱文過去最慘紀錄是2017年8月4日，對猿隊投3.2局失9分，今天投球內容更糟，也讓兄弟打完前4局就以2：11大幅落後。

猿隊首局就從鄭凱文的手中攻下3分，打完前3局4：2領先，4局下再從他的手中攻下6分，全隊12支安打中，朱育賢本季第二次出現雙響砲，包括3局下陽春砲、4局下滿貫砲。

猿隊4局下出現3支全壘打，廖健富跟在朱育賢後面，追加陽春砲，兩人本季各有4轟；鄭凱文退場後，郭嚴文再從兄弟第二任投手徐基麟的手中轟出陽春砲，本季首轟出爐，鄭凱文成為敗投候選人。

這是猿隊第12次出現單局3支全壘打，繼2021年8月25日對味全龍隊之戰後再創紀錄。