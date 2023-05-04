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中職／甩開彭政閔 蘇智傑第9轟出爐獨居「花蓮王」

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅蘇智傑5月2日在花蓮棒球場敲出三分砲。圖／統一隊提供
統一獅蘇智傑5月2日在花蓮棒球場敲出三分砲。圖／統一隊提供

統一獅隊蘇智傑今晚正式獨居「花蓮王」寶座，面對鋼龍敲出的追平陽春砲，讓他在花蓮棒球場累積9轟，甩開「恰恰」彭政閔，成為中華職棒史上在花蓮棒球場最多轟的男人。

獅隊本周遠征花蓮展開4連戰，蘇智傑堪稱最大贏家，他在5月2日的首戰面對中信兄弟隊時，先敲出三分砲，以花蓮球場8轟，追平彭政閔，並列花蓮全壘打王。

今晚面對味全龍隊，蘇智傑又在4局下面對0：1落後時，從鋼龍手中敲出一發陽春砲，將比數追平，生涯在花蓮棒球場的第34場出賽，敲出第9轟，成為新科花蓮王。

彭政閔生涯在花蓮出賽30場，敲出8轟，在這周從第1名被擠到第2，陳俊秀的6轟排名第3，但陳俊秀更誇張的是，在花蓮出賽場次僅有8場。

彭政閔 蘇智傑 棒球

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