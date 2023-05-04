中職／比兄弟失誤多20次仍居龍頭 曾豪駒努力修正選手

樂天桃猿隊今天在桃園球場迎戰中信兄弟隊，力保上半季獨居榜首，總教練曾豪駒談到球隊失誤過多，強調教練團很努力修正選手，透過比賽、練球多調整。

猿隊上半季12勝1和8敗排名第一，領先墊底的兄弟（7勝1和12敗）4.5場勝差，團隊打擊率3成06是5隊最高，但防禦率4.57、33次失誤都是最差數字，光是失誤就比兄弟（13次是5隊最少）多出20次。

曾豪駒表示，今天是上半季第22戰，不好之處必須好好修正，好的就想辦法維持久一點，可掌握的比賽一定要掌握；投手已經慢慢穩定下來，傷兵也慢慢回歸，希望現有球員努力維持狀況。

曾豪駒透露，目前傷兵名單中，左投賴鴻誠將是率先歸隊的球員，最近在二軍比賽沒問題，可能近期回來，最快下周就可復出。

曾仁和在今年世界棒球經典賽前，因為腰部傷勢退隊，由吳哲源遞補國手，傷勢逐漸復原；曾豪駒表示，曾仁和明天首次在二軍出賽，預定投70到80球，會再看下次調整如何，再評估重返一軍的時間。