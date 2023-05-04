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中職／余謙敗投落淚讓助總有感 投球只想放進去很危險

聯合報／ 記者藍宗標／桃園即時報導
中信兄弟隊總教練林威助透露，會再給余謙登板先發的機會。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊總教練林威助透露，會再給余謙登板先發的機會。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊22歲投手余謙，前天在花蓮球場對統一獅隊之戰，只投1.2局失6分吞敗，本季戰績掉到1勝3敗，兄弟總教練林威助說：「余謙有可能再輪值，但本周不會，下周再輪。」

余謙前天投不滿兩局，已經用掉56球，被揮出8支安打，包括兩支全壘打，另有3次保送，失6分全是自責分，成為生涯兩季6場先發最慘的一戰，最近吞下3連敗，防禦率升到6.86。

「助總」林威助今天對樂天桃猿隊之戰賽前，談到余謙遭獅隊痛擊一事，認為他的好壞球太明顯，未來不管搶好球數、決勝球，當下要很清楚狀況才行。

林威助說：「余謙保送後被狙擊，對方也是好打者，才會造成重傷害。」

儘管余謙暫時保住先發投手地位，林威助特別提醒他一點，投手進了職棒要有「一球輸球」的認知，面對危機時，必須了解投第一球的重要性。

林威助表示，投手每天都有好壞，但不能偏差太多，如果投球「只想放進去」，這顆球就會非常危險。

至於余謙前天退場時掩面哭泣，林威助說：「被打成這樣，會高興的投手不多，投球沒有想像中那麼順，多少會有些懊惱。」

余謙 林威助 樂天桃猿

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