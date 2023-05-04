經典賽／球員原味球衣拍賣中 大谷居冠、中華隊最高竟是他

大谷翔平是當今棒壇人氣最高的選手，大聯盟官方拍賣網站MLB Auction上架他在經典賽期間穿過的球衣，目前價碼已超過7萬4千美元（約新台幣227萬）。

這件16號實戰球衣從4月28日開始拍賣，截止日為5月7日，目前已有91次出價。村上宗隆實戰球衣則喊價到1萬美元，排名第2。第3至第5名依序為日本隊努特巴爾（Lars Nootbaar）6000美金、美國隊楚奧特（Mike Trout）5010美金及委內瑞拉隊卡布雷拉（Miguel Cabrera）3030美金。

有趣的是，網站也有顯示競標人數，大谷有91人次出價競標，委內瑞拉隊李維拉（Emmanuel Rivera）雖有40人參與競標，人數居次，但最高喊價僅為1000美元，墨西哥佛度戈（Alex Verdugo）則有39人出價，最高價碼為1510元。

大聯盟拍賣官網也提供5件中華隊球衣，然而價碼最高不是球員，而是背號「40」投手教練王建民，目前價碼達到2040美元（約新台幣6.2萬）有27人出價，王柏融「9」號球衣目前喊價為450美元次高，有8人出價，「43」號宋家豪410美元，7人出價，「24」號陳傑憲340美元，10人出價，「66」號外野教練張建銘230美元，4人出價；可惜中華隊球衣拍賣中並沒有最紅的張育成。。