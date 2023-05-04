中職／悍將心動開球 13日曹佑寧、14日温昇豪加邱凱偉

富邦悍將隊「心動時刻」主題日將在5月13、14日母親節假期登場，除了帥氣的悍將隊球員，更有「外掛級」的心動男孩，13日將邀請到「棒球型男」曹佑寧回到熟悉的棒球場，14日則由温昇豪、邱凱偉雙帥來到新莊球場，為悍將隊加油也共度母親節。

帥哥型男來寵愛你，13日將邀請到曹佑寧來到新莊棒球場開球，棒球選手出身的曹佑寧在學生時期多次入選代表隊，是U21世界盃冠軍隊成員，大學時期參與電影「KANO」的演出聲名大噪，畢業後選擇投入演藝圈發展有亮眼表現，投入多部電視劇及電影的演出，這也將是曹佑寧相隔近7年再度為中華職棒開球。

富邦悍將隊「心動時刻」主題日將在5月13、14日登場，14日邀請到温昇豪、邱凱偉雙帥開球。圖／富邦悍將隊提供

14日則邀請到温昇豪、邱凱偉雙帥蒞臨新莊棒球場，温昇豪、邱凱偉參與職人劇「最佳利益2-決戰利益」的演出，這次來到棒球場為悍將隊開球，温昇豪、邱凱偉雙帥要與悍將家人們一起度過母親節午後。

為了迎接女子們的到來，新莊城堡準備滿滿場邊活動等待大家，包括「打開心門鎖」、「心動那一刻」、「情歌留聲機」等關卡等著大家來挑戰，闖關成功者可以獲得「MCG洗髮精+護髮膜組」、「波特嫚面膜」 等好禮，數量有限兌完為止。

另外13日賽前將在小舞台舉辦「心動相約」簽名會，由悍將隊牛棚心動男孩們與家人見面，包括富藍戈、曾峻岳、陳冠勳等人出席簽名會，當天消費金額滿$3000即可獲得簽名會號碼牌（限額60名）；14日則為「杯筆是你」小遊戲。