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中職／劉基鴻3分砲斷獅3連勝 5轟要回全壘打王

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
味全龍隊劉基鴻敲出超前3分砲。圖／味全龍隊提供
味全龍隊劉基鴻敲出超前3分砲。圖／味全龍隊提供

味全龍隊遇到平手局面，「紅色大砲」劉基鴻當仁不讓，7局上的一發超前3分砲，幫助龍隊以7：4逆轉擊敗統一獅隊，中止近期的2連敗，也斬斷對手3連勝，劉基鴻也以5轟超車林安可，重返全壘打王。

獅隊今天在花蓮主場1局下，林安可、陳傑憲開賽連續兩支內野安打，加上胡金龍四壞保送上壘，隨後蘇智傑一支清壘三壘安打，攻下3分，潘傑楷高飛犧牲打敲回第4分，開賽情勢大好，然而後續攻勢有限。

反而是龍隊在3局上、4局上各添得1分，7局上面對中繼投手劉予承開局連投2次四壞，龍隊先靠高孝儀犧牲觸擊造成失誤，得到1分，吉力吉撈．鞏冠敲安打回追平分。

劉基鴻在1出局、二三壘有人時上場，一棒轟出左外野全壘打，用3分砲取得領先，最終也以5打數2安打、3分打點的成績，獲選單場MVP，以5轟、17分打點在聯盟兩項數據榜排第一。

龍隊先發投手伍鐸撐了6.1局，雖然被敲7支安打、丟掉4分自責分，但等到逆轉拿下本季第2勝；獅隊22歲火球男古林睿煬今天本季初登板，先發5局用82球，被敲5支安打，1次四壞球保送、4次三振，失掉2分責失。

其中古林睿煬3局上對吉力吉撈・鞏冠投出的三振，是生涯第200K，僅花37場，隊史排名第二，次於布魯斯的35場，以中職紀錄而論，古林超越2006年林恩宇的38場，成為史上本土投手第2快，僅次於2004年林英傑的33場。

劉基鴻 吉力吉撈

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