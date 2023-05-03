中職／看見2020年自己 江國豪解釋沒拚完封原因
富邦悍將隊江國豪今晚7局無失分好投，最後雖然因為廖健富的再見2分砲導致勝投飛了，但不僅是球迷，他也看見了2020年的自己，沒有挑戰完封的原因江國豪也解釋：「團隊優先。」
悍將隊今天以1：2輸給樂天桃猿隊，江國豪的好表現依舊是比賽亮點，就連對手猿隊總教練曾豪駒都稱讚，「他今天控球、節奏都掌握得不錯，我們攻勢沒有辦法串連。」
江國豪今天投7局被敲出4支安打，第7局雖然出現二三壘有人危機，但沒有讓對手回到本壘，在1：0時退場休息，只不過9局下終結者富藍戈被敲出2分砲，遭到逆轉。
江國豪退場時才投77球，心中當然閃過完封念頭，不過他說：「當下有討論過，如果球隊還有得分就繼續投，沒有的話就交給後援投手去守，團隊優先，不要因為自己的目標而影響。」
江國豪2021年遇到骨刺問題，只在一軍投了1場，去年則轉型中繼，今年重返先發，繼2020年9月5日再次投滿7局，那一年的江國豪拿下9勝，他說：「今年有慢慢找回比賽的節奏，希望越來越好。」
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