中職／廖健富生涯首次再見轟直呼亢奮 曾總沒算到
樂天桃猿隊面對1分落後，9局下1出局、一壘有人，廖健富用一發兩分砲瞬間逆轉，以2：1擊敗富邦悍將隊，這也是他生涯第一支再見全壘打，展現難得激情大動作，他笑說：「因為很亢奮吧，看士氣能不能好一點。」
悍將9局下終結者富藍戈沒能守住1分差領先，廖健富去年對戰富藍戈1打數未敲安，今年2次對戰都敲出安打，包括今天這發再見全壘打，廖健富表示，富藍戈球速快，所以要隨時準備好，「積極、確實去攻擊，打到就知道了，很開心。」
廖健富加入中職第一個完整球季就敲出10轟，也被冠予「強打」封號，然而生涯累積39轟，今天是第1發再見全壘打，學生時期呢？廖健富歪著頭想一下說：「應該也沒有。」
前面猿隊打線被悍將先發投手江國豪壓制，前7局敲出4支安打，但未能得分，廖健富表示：「他的節奏、投球角度都很不錯，又能製造速差。」廖健富今天面對江國豪是3打席1安打、1次保送。
猿隊總教練曾豪駒則表示，今天雙方先發投手都表現不錯，「一整場1分的落後，我們在最後得到一個機會，兩邊選手今天都表現得很好。」
最後廖健富的驚天一擊逆轉勝，曾豪駒坦言是無法預料到的結局，「過程中當然都是會保持著希望，一直存在著『有機會』的念頭，最後真的發生。」
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