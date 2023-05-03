快訊

克宮上空爆炸影片曝！俄稱「烏軍欲暗殺普亭」 烏克蘭回應了

外送員薪水還好嗎？ 他公開「報稅單」網友全跪了：還沒到頂

真的清空了！黃子佼懇求天下雜誌下架他專欄 晚間9點已「如他所願」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／廖健富再見2分砲！江國豪7局無失分勝投飛了

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊江國豪與「悲情」無法脫勾，今天投出7局無失分的好投。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊江國豪與「悲情」無法脫勾，今天投出7局無失分的好投。記者季相儒／攝影

富邦悍將江國豪與「悲情」無法脫勾，今天投出7局無失分的好投，然而9局下廖健富的再見2分砲，讓樂天桃猿隊起死回生，以2：1逆轉擊敗富邦悍將隊。

江國豪前一場先發對味全龍隊5.1局掉5分，本季初登板對猿隊4局掉6分，今天表現判若兩人，投7局被敲4支安打，沒有失分，另有2次三振、1次四壞保送，防禦率下降到4.64。

悍將隊19歲小將孔念恩包辦全隊前2支安打，第2支三壘打更創造得分機會，在5局上敲出，隨後下一棒張進德立刻補上一支一壘安打，敲回全場第1分。

1分的差距，猿隊在9局下演出神奇逆轉秀，面對悍將隊終結者富藍戈，1出局後朱育賢先選到保送上壘，廖健富再轟出一發右外野全壘打，瞬間終結比賽。

猿隊先發投手雷法繳出生涯代表作，來台後的第二場先發投7局狂飆8次三振，被敲4支安打，不過丟掉1分，差點無奈「問天」，好在打線幫忙逃敗；富藍戈則是連續三場後援吞敗。

富邦悍將 江國豪

延伸閱讀

中職／ 雷法出戰江國豪 5局結束富邦1分領先樂天

中職／陳仕朋連點4次「猿」味套餐 丘總透露難處

影／江國豪飆生涯新高三振數 悍將終止四連敗

中職／促請裁決是張進德要的 江國豪笑稱：本來不想傳的

相關新聞

中職／廖健富再見2分砲！江國豪7局無失分勝投飛了

富邦悍將隊江國豪與「悲情」無法脫勾，今天投出7局無失分的好投，然而9局下廖健富的再見2分砲，讓樂天桃猿隊起死回生，以2：...

中職／猿隊4次雙殺打閃過紀錄 曾總解釋投打狀況

樂天桃猿隊昨天敲出9支安打，卻只得到1分，在桃園主場以1：8輸給富邦悍將隊，原因之一是全場出賽4次雙殺打、追平隊史單場紀...

中職／靠假動作抓到張進德？成晉：去年的我會滑接

樂天桃猿隊外野手成晉昨天一個「9傳6」的刺殺，假動作似乎騙到張進德，成晉認為那球跑壘判斷不容易，但也看見自己的改變，「去...

日職／大王發威！王柏融單場3安 本季二軍初次猛打賞

「大王」王柏融回來了！今天在二軍對西武隊之戰，全場4打數3安打，演出本季首次猛打賞，只不過火腿隊9局下失守被攻下4分，最...

中職／劉基鴻3分砲斷獅3連勝 5轟要回全壘打王

味全龍隊遇到平手局面，「紅色大砲」劉基鴻當仁不讓，7局上的一發超前3分砲，幫助龍隊以7：4逆轉擊敗統一獅隊，中止近期的2...

圖輯／中職 廖健富再見2分彈 助樂天逆轉擊敗富邦

樂天桃猿隊今晚在桃園主場出戰來訪的富邦悍將隊，5局上富邦悍將隊張進德雖然率先擊出1分打點安打，但是9局下樂天桃猿隊廖健富...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦