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中職／廖健富再見2分砲！江國豪7局無失分勝投飛了
富邦悍將隊江國豪與「悲情」無法脫勾，今天投出7局無失分的好投，然而9局下廖健富的再見2分砲，讓樂天桃猿隊起死回生，以2：1逆轉擊敗富邦悍將隊。
江國豪前一場先發對味全龍隊5.1局掉5分，本季初登板對猿隊4局掉6分，今天表現判若兩人，投7局被敲4支安打，沒有失分，另有2次三振、1次四壞保送，防禦率下降到4.64。
悍將隊19歲小將孔念恩包辦全隊前2支安打，第2支三壘打更創造得分機會，在5局上敲出，隨後下一棒張進德立刻補上一支一壘安打，敲回全場第1分。
1分的差距，猿隊在9局下演出神奇逆轉秀，面對悍將隊終結者富藍戈，1出局後朱育賢先選到保送上壘，廖健富再轟出一發右外野全壘打，瞬間終結比賽。
猿隊先發投手雷法繳出生涯代表作，來台後的第二場先發投7局狂飆8次三振，被敲4支安打，不過丟掉1分，差點無奈「問天」，好在打線幫忙逃敗；富藍戈則是連續三場後援吞敗。
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