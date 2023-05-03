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中職／三壘打製造機！孔念恩敲生涯第5支 本土最速紀錄

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
富邦悍將隊孔念恩敲出本季第4支、生涯第5支三壘安打。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊孔念恩敲出本季第4支、生涯第5支三壘安打。記者季相儒／攝影

富邦悍將隊19歲小將孔念恩堪稱三壘安打製造機，今天在桃園棒球場敲出本季第4支三壘安打，只用121打席、110打數就敲出生涯第5支三壘安打，刷新本土最速新紀錄。

悍將今天對上樂天桃猿隊之戰，孔念恩擔任先發第6棒、右外野手，2局上首打席就敲出全隊第1支安打，5局上再次攻破猿隊先發投手雷法，敲出中外野三壘安打，並靠張進德的安打回來得分，悍將以1：0暫時領先。

孔念恩生涯第三個一軍賽季就累積到5支三壘安打，尤其考量前兩年機會不多，進度確實頗快，中職本土球員生涯5支三壘安打最速場次是陳晨威的33場，孔念恩花了39場略慢，不過打席、打數都超越原本陳晨威保有的143打席、132打數。

孔念恩的121打席、110打數甚至排到史上第二，僅次於1993年洋將愛快的115打席、106打數，而愛快花28場敲出5支三壘打也是最快紀錄。

孔念恩開季22場、79打席、63打數就敲出4支三壘安打，這項數據還不及今年王正棠開季12場、54打席、48打數的速度，兩人都頗有機會挑戰單季7支三壘安打的隊史紀錄，至於聯盟紀錄的15支則還言之過早。

富邦悍將隊孔念恩敲出本季第4支、生涯第5支三壘安打。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊孔念恩敲出本季第4支、生涯第5支三壘安打。記者季相儒／攝影

孔念恩 陳晨威 樂天桃猿 富邦悍將 中職

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