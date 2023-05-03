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中職／猿隊4次雙殺打閃過紀錄 曾總解釋投打狀況

聯合報／ 記者蘇志畬／桃園即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者季相儒／攝影
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。記者季相儒／攝影

樂天桃猿隊昨天敲出9支安打，卻只得到1分，在桃園主場以1：8輸給富邦悍將隊，原因之一是全場出賽4次雙殺打、追平隊史單場紀錄，總教練曾豪駒說：「昨天的比賽已經結束，今天再打回來。」

猿隊4次雙殺幾乎都跟在安打後面，其中包括6局下敲出2安後的雙殺，瞬間瓦解攻勢，唯一一分是靠3局下林承飛、成晉兩支二壘打才打下，曾豪駒指出，昨天打擊無法追分原因是出現4次雙殺打，「沒有辦法串連攻勢，形成大局。」

翻開中職歷史，單隊單場最多雙殺打紀錄是5支，出現過9次，興農牛隊佔了4次加上富邦悍將也有1次，而統一獅隊則有過3次，兄弟象1次，猿隊昨天閃過紀錄，但也已經是隊史最多。

先發投手陳克羿昨晚6局被敲8支安打，丟掉6分都是責失，中斷連兩場優質先發，也吞下本季首敗，曾豪駒表示，這是投手一定會遇到的狀況，「但他整體來說不差，甚至比前兩場更好，球速也來到144公里。」

曾豪駒解釋，或許陳克羿牛棚練習時覺得狀況不錯，上場反而無法保持平常心，導致球路偏高，「對方也掌握得不錯，保送後出現長打，才導致失分。」

曾豪駒 富邦悍將

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