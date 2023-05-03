日職／大王發威！王柏融單場3安 本季二軍初次猛打賞

「大王」王柏融回來了！今天在二軍對西武隊之戰，全場4打數3安打，演出本季首次猛打賞，只不過火腿隊9局下失守被攻下4分，最終以6：7輸給西武隊，王柏融賽後打擊率上升到2成36。

王柏融今天擔任先發第7棒、一壘手，2局上首打席救敲出一支右外野安打，將一壘的木村文紀送上三壘，也讓下一棒中島卓也的滾地球推進帶有1分打點。

4局上王柏融雖然吞下三振，不過6局上、8局上連續兩打席都敲出安打，完成單場3安猛打任務，只不過這兩局都只有王柏融獨自敲安，未能製造攻勢，8局上還有一次盜壘失敗。

王柏融本場4打數3安打，在二軍累計72打數敲出17支安打，其中有2發全壘打，製造6分打點、12分得分，有9次四壞保送，被三振21次。

火腿隊靠著1局上福田光輝的陽春砲加上2局上王柏融製造的攻勢，取得2：0領先，2局下西武追回1分，不過4局上、7局上火腿各攻下2分，拉開差距，西武則在6局下、8局下各添1分，3分差在9局下翻盤，蛭間拓哉在二、三壘有人時敲出2分打點二壘打，長谷川信哉再轟出再見2分砲，演出大逆轉。