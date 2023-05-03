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日職／包爾「收刀動作」引發內鬨？山崎康晃：言論被誤解

聯合新聞網／ 綜合報導
包爾(左)。 美聯社
包爾(左)。 美聯社

大聯盟塞揚強投包爾（Trevor Bauer）重磅加盟日職橫濱隊，今天終於將在一軍初登板，對決廣島隊。不過包爾招牌「收刀動作」卻疑似引起山崎康晃不滿，球團今天發布聲明，包爾有事先和球團討論這動作，並沒有傷害日本文化。

包爾近日拍攝影片，示範他三振後的招牌收刀動作，並邀請球迷一起做，橫濱官方推特也幫忙宣傳。沒想到山崎康晃卻留言寫道，「官方不要煽動，別傻了，這很不尊重。還有其他方式可慶祝。」這則留言被美國媒體轉發，引發球迷熱議。

不過昨天賽前，山崎康晃被捕捉到與包爾有說有笑的畫面，山崎康晃受訪時也強調自己的話被外媒誤解，「我和包爾談話後，清楚表達自己的感受，包爾是和我們一起以冠軍為目標的隊友。」

橫濱球團今天則發聲明指出，「昨天比賽前和山崎康晃討論過，包爾的收刀動作純粹是想與球迷分享喜悅。包爾也不希望做出違背日本文化的事。這是一個能讓球迷開心的動作。部分外媒引用山崎康晃的言論，誤導大眾，我們對此感到非常抱歉。」

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