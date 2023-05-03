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中職／柴神到、阜貴來 統一獅宮廟風應援商品有亮點

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
統一獅隊「廟宇季」主題日活動，由陳重羽（右二）、郭阜林（左二）擔任本次商品代言人，獻上「柴神到，阜貴來」的祝福寓意。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「廟宇季」主題日活動，由陳重羽（右二）、郭阜林（左二）擔任本次商品代言人，獻上「柴神到，阜貴來」的祝福寓意。圖／統一獅隊提供

統一獅隊於5月12日至14日在台南棒球場舉行「廟宇季」主題日活動，今年結合了財神爺與土地公，規劃主題「吼力發大財」的主軸，更由陳重羽郭阜林擔任本次商品代言人，獻上「柴神到，阜貴來」的祝福寓意。

統一獅隊延續去年的「府城獅吼宮」建醮大典，推出一系列招財納福的商品，採用金、紅、黑三種色系象徵財神的吉祥之意，創造出獅隊專屬的吉祥語句，如「今日獅　今日幣」和「錢程獅錦」。此外，還特別開發出最具台南在地風格的文創圖像，其中包括以開運石獅的Q版設計。

府城獅吼宮也邀請了「柴神到」陳重羽、「阜貴來」郭阜林擔任本次商品代言人，拍攝廟宇系風格的宣傳影片，展現出獨特不凡的府城在地文化氣息。

商品活動更邀請「五路財神」陳鏞基、胡金龍、林益全、潘威倫、高國慶擔任代言人，穿上限定主題綽號球衣：堆金基玉、金龍獻瑞、全心全益、威猛絕倫、普天同慶，為本次活動增添亮點。

此外，五位代言人還為本次活動推出專屬官印，將棒球、手套、拳頭、元寶、龍等元素納入設計，使用木頭雕刻而成特色藏品，成為本次回饋給1號隊友的限定贈品。

獅隊主題球衣織帶設計致敬財神爺官服，配色以金、紅、黑表達招財喜氣，球衣底紋以宮廟藻井呈現，三款球帽藏有豐富細節，並同步推出應援毛巾、紀念球、紀念襪、聖杯組、香火提袋等創意小物供球迷收藏。其中，香火提袋將護身符放大，設計更是熱門討論商品。

統一獅隊「廟宇季」主題日活動，由郭阜林擔任本次商品代言人，獻上「阜貴來」的祝福寓意。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「廟宇季」主題日活動，由郭阜林擔任本次商品代言人，獻上「阜貴來」的祝福寓意。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「廟宇季」主題日活動，由陳重羽擔任本次商品代言人，獻上「柴神到，阜貴來」的祝福寓意。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「廟宇季」主題日活動，由陳重羽擔任本次商品代言人，獻上「柴神到，阜貴來」的祝福寓意。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「廟宇季」主題日活動，今年結合了財神爺與土地公，推出相關文創商品。圖／統一獅隊提供
統一獅隊「廟宇季」主題日活動，今年結合了財神爺與土地公，推出相關文創商品。圖／統一獅隊提供

統一獅 陳重羽 郭阜林

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