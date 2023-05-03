日職／張奕連2戰失分下二軍 一軍台將剩吳念庭

效力西武隊的台灣投手張奕近期表現不理想，昨天登板1局掉2分，今天遭下放二軍，目前日職一軍台將只剩下同屬西武的吳念庭。

昨天西武與火腿隊之戰，張奕在球隊落後時於第9局登板，雖然飆出150公里球速，但被敲了4支安打，丟掉2分，西武最終也以1：7輸球。

張奕4月11日升上一軍，前3場登板沒掉分，然而加上前一場在4月29日對樂天金鷲隊1局掉3分，昨天賽後防禦率大漲至9。

西武今天做出球員異動，為了升上3名投手平良海馬、田村伊知郎、高橋波（Bo Takahashi），將張奕、大曲錬兩人下放二軍。

日職今年曾站上一軍的樂天隊宋家豪在4月底下二軍調整，張奕也加入行列，如今只剩吳念庭代表，火腿隊王柏融、樂天投手王彥程還在二軍等待機會。