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日職／張奕連2戰失分下二軍 一軍台將剩吳念庭
效力西武隊的台灣投手張奕近期表現不理想，昨天登板1局掉2分，今天遭下放二軍，目前日職一軍台將只剩下同屬西武的吳念庭。
昨天西武與火腿隊之戰，張奕在球隊落後時於第9局登板，雖然飆出150公里球速，但被敲了4支安打，丟掉2分，西武最終也以1：7輸球。
張奕4月11日升上一軍，前3場登板沒掉分，然而加上前一場在4月29日對樂天金鷲隊1局掉3分，昨天賽後防禦率大漲至9。
西武今天做出球員異動，為了升上3名投手平良海馬、田村伊知郎、高橋波（Bo Takahashi），將張奕、大曲錬兩人下放二軍。
日職今年曾站上一軍的樂天隊宋家豪在4月底下二軍調整，張奕也加入行列，如今只剩吳念庭代表，火腿隊王柏融、樂天投手王彥程還在二軍等待機會。
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