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中職／新洋投金安來了！兄弟洋將乾旱獲緩解
中信兄弟隊在象魔力受傷後，一軍外籍戰力剩下2投1野在撐，今天球團公布新洋投人選，與美籍投手金安（Nick Kingham）完成簽約，預計於5月7日前抵達台灣。
31歲的金安身高196公分、體重106公斤，右投右打，曾於2018年到2019年效力美國職棒大聯盟海盜及藍鳥隊，累計9勝9敗戰績，共計131.2局投球局數，送出115次三振、51次保送。
金安近期則是2020年到2022年效力於韓職SK飛龍及韓華鷹隊，累計11勝12敗，防禦率3.37，共計171局投球局數，送出155次三振、50次保送。
象魔力在4月7日傳出手肘不適，4月20日公布檢查結果為左手肘肌腱撕裂傷，需動手術治療，在4月底返美開刀，合約則延長至明年，且後續在台灣復健的資源將由球團全力協助。
另名洋投泰樂開季狀況不理想，3日被下放二軍，直到19日才回歸，兄弟有段時間一軍僅剩下投手德保拉、捕手福來喜在撐，如今終於補到4洋將數量。
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