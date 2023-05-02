中職／陳仕朋連點4次「猿」味套餐 丘總透露難處

富邦悍將隊陳仕朋本季連點4次「猿」味套餐，今天終於吃到，先發7局失1分，幫助悍將以8：1擊敗樂天桃猿隊；罕見的連續對戰，總教練丘昌榮賽後透露不是沒有衡量過，但確實兩難。

攤開陳仕朋本季出賽，投了4場，還是只有一隊有對戰成績，他這4場都碰上猿隊，前3場合計只投10.1局，拿下0勝2敗、防禦率8.71，此役一甩先前的劣勢，先發7局共用94球，被敲8安打，僅失1分，出現在3局下林承飛、成晉兩支二壘打串聯。

連續對戰同一對手掀起熱議，丘昌榮解釋，「賽程安排，沒有很刻意，之前也是為了避免艾普勒連續對戰味全，讓江國豪先投前一場。」考慮若要把肯特挪到第一場，上周等於整周不能投，「除非把俊麟拉來先發，但俊麟又是中繼重要的角色。」

丘昌榮指出，若陳仕朋前一場對戰內容持續不佳，就會考慮更換，但前一場5.1局失3分並不差，還是決定就照輪值走。

陳仕朋表示，此役比較開心的是有投出想要的內容，「前三場沒有很理想，調整狀況沒有很到位，今天比較好，隊友攻擊、守備也都有幫忙，才可以投那麼多局數。」

悍將本季對戰猿隊前6場吞下5敗1和，今天首度取勝，丘昌榮認為，猿隊本來就是很強的隊友，今天差在打線狀態有回升，陳仕朋雖然被打安打偏多，但可以瓦解危機；不同於前幾場對上猿隊，「今天攻勢可以串聯，前幾場攻勢無法連貫，上一場甚至只有2安打，就不用說問題在哪了。」