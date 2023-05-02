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中職／拿到大斧頭擔心一件事 張進德：全壘打娃娃呢？

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
張進德敲出本季首轟。圖／富邦悍將隊提供
張進德敲出本季首轟。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊失蹤一周的全壘打，今天由張進德在桃園球場尋獲，第7局敲出陽春砲，也是他的本季首轟，賽後拿到吉祥物富藍奇的斧頭後納悶了一下，擔心全壘打娃娃沒有了，得知還有後鬆了口氣，「噢！有就好！」透露暖心故事，是因與一位小球迷之間的約定。

悍將今天以8：1擊敗樂天桃猿隊，雙方本季對戰打到第7場，悍將首度贏球；單場MVP是先發7局失1分的陳仕朋，張進德則在第7局敲陽春砲。

悍將前一轟已是4月24日申皓瑋，接下來一周不見全壘打，賽後聽聞媒體說「等一周了」，張進德率直回應：「我等半年了」，他的前一轟已是去年8月22日。

「有點平，我以為是安打，看晨威停下來，很爽、很開心。」張進德開季手感不順，近期一度退出先發打線，上周代打敲出二壘打，已經看到好的跡象，他說：「感覺就已經越來越好，延續到這個禮拜，持續做拿手的揮棒，去做到最好。」

有趣的是，他在繞壘回來後，在休息區前拿到大斧頭，一時有點納悶，得知是高國輝提議的全壘打慶祝，張進德笑說：「新招欸！滿特別的慶祝儀式，提升球隊士氣，每場都可以有好的表現。」

他透露當下覺得奇怪，「以為是要給我娃娃」，詢問一旁的球團人員：「還有娃娃嗎？」得到有的答案才鬆口氣。原來上周賽後在停車場幫球迷簽名時，一位小球迷鼓勵他，「很熱情幫我加油，叫我不要想太多。」當時小球迷說希望看到他的首轟，詢問：「叔叔，可不可以給我你的全壘打娃娃？」張進德一口說好，「打出來就給你。」

張進德說：「這是我的承諾，要說到做到。」儘管是不認識的小球迷，但他相信對方周末一定會再來新莊球場，「一定會留給他。」

張進德 樂天桃猿

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