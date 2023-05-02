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中職／翻轉7天前結局 悍將滅猿獻陳仕朋本季首勝

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
富邦悍將隊先發投手陳仕朋。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊先發投手陳仕朋。記者侯永全／攝影

桃園棒球場連續兩個周二上演相同先發投手對戰戲碼，這回富邦悍將隊成功改寫劇本，左投陳仕朋先發7局僅失1分，繳出本季最佳一役，也獲得火力相挺，悍將終場以8：1擊敗樂天桃猿隊，陳仕朋拿下本季首勝，悍將也在前6次對戰猿隊5敗1和後終於首度擊敗猿隊。

陳仕朋本季至今對戰球隊清一色都是猿隊，前3場合計只投10.1局，拿下0勝2敗、防禦率8.71；今天一甩先前的劣勢，先發7局共用94球，被敲8安打，僅失1分，出現在3局下林承飛、成晉兩支二壘打串聯。

反觀陳克羿7天前上演6.1局好投封鎖，本周再遭逢，悍將找到攻略辦法，第3局用4安打串出4分大局，劉俊豪的高飛犧牲打先打下分數後，范國宸的二壘打、孔念恩的三壘打都有打點進袋。

悍將4局上再回應另一波攻勢，辛元旭的二壘打開路，暴投站上三壘，劉俊豪先以滾地球添分數，范國宸的安打再掃回悍將第6分。

陳克羿最終仍完成6局投球，被敲8安打、失6分，邱駿威接手後，第7局遭張進德炸裂兩分砲、本季首轟，也讓悍將近期剛加入的全壘打慶祝道具、吉祥物富藍奇的斧頭終於派上用場。

陳仕朋 樂天桃猿 富邦悍將

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