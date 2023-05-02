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中職／獅隊1.2局打爆余謙 林安可打6場就衝上全壘打王

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
林安可單場雙響砲。圖／統一獅隊提供
林安可單場雙響砲。圖／統一獅隊提供

統一獅隊把花蓮棒球場打成大魯閣打擊場，今天由蘇智傑敲三分砲、林安可炸裂雙響砲，獅隊終場以8：2擊敗中信兄弟隊、取得3連勝；蘇智傑生涯在花蓮敲出8轟，追平彭政閔，本周獅隊在花蓮還有3場比賽要打，有機會獨享花蓮全壘打王寶座。

獅隊本周遠征花蓮，今天由洋投羅昂先發6局失1分，拿下本季第3勝；獅隊打線對上兄弟余謙，攻勢串聯超猛烈，讓他先發只撐1.2局，被敲8安打、狂失6分退場。

1局下，余謙在一出局後接連對陳傑憲、胡金龍投出保送，蘇智傑的打席在第1球就出棒攻擊，掃出一發三分砲。

余謙的亂流還沒結束，接續還被林子豪二壘打、陳重廷一壘打串聯，獅隊攻下4分大局；2局下輪到林安可下重手，敲出一發陽春砲，兩出局後，余謙面對連續4棒都沒拿到出局數，被敲3安打、1保送，兄弟決定換投。

徐基麟接手中繼3局失2分，包括在3局挨了林安可的陽春砲，這一棒締造林安可生涯第7度雙響砲，本季才剛歸隊打了6場，已經敲出4轟，追上全壘打榜領先位置。

林安可 余謙 蘇智傑 統一獅 中信兄弟

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