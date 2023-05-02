日職／吳念庭代打敲安 張奕連2戰後援登板掉分

日職埼玉西武獅隊台灣好手吳念庭今天沒有先發出賽，8局上場代打敲出安打，連2場出賽敲安，投手張奕9局登板後援有狀況，投1局失2分，連2場出賽都掉分。

日本職棒一軍例行賽埼玉西武獅隊今天與北海道日本火腿鬥士隊交手，西武隊前5局都沒有拿下分數，6局上打完0比3落後，西武隊6局下靠著愛斗、西川愛也接連安打攻占得點圈，外崎修汰滾地球送回團隊第一分。

火腿隊8局上再拿2分，西武隊陣中台灣好手吳念庭8局下代打上場，敲出二壘方向安打，但隊友沒能推進攻勢，9局上西武隊派出台灣投手張奕接手後援。

張奕先被五十幡亮汰敲出安打，再被江越大賀敲出三壘打掉分，接著投出四壞保送，再被敲出高飛犧牲打掉分，2人出局後接連被敲2支安打，接著三振抓到出局數，沒有擴大失分危機。西武隊9局下沒能再拿分數，終場以1比7吞下敗仗。

吳念庭今天1打數敲1安，連2場出賽都有安打，賽後打擊率2成61；張奕總計用31球投1局，被敲4支安打，投出1次三振、1次保送，失掉2分責失分，賽後防禦率9.00、無關勝敗。