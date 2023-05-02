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TOTO盃／少棒郭宇恩開轟手感燙 台中市隊搶首勝

中央社／ 台北2日電

TOTO盃少棒賽今天開打，上屆亞軍桃園市隊預賽首戰與花蓮縣隊交手，投手群擋不住對手猛攻，終場以7比8吞敗，上屆季軍台中市隊郭宇恩開轟，率隊以16比1、5局拿下勝利。

112年TOTO盃少棒錦標賽今天在台南開打，TOTO盃少棒賽為2023年美國小馬聯盟（PONY）野馬級亞太區少棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊將以縣市名稱代表參賽，今年總計17支縣市球隊參賽，預賽採分組雙敗淘汰賽制，冠軍預計10日出爐。

上屆亞軍桃園市隊預賽首戰與花蓮縣隊交手，桃園市隊投手群開賽就有狀況，先發投手湯帛洋前2局各掉1分，3局桃園市隊由陳冠旭接手中繼，但僅抓到1個出局數就退場，接替的張月昇也沒能止血，陳冠旭失2分、張月昇失3分。

桃園市隊僅在3局上靠著失誤、盜壘、保送、暴投、投手犯規追回2分，5局打完2比7落後，花蓮縣邱祖昂6局下從桃園市第4任投手張宇廷手中敲出陽春砲再添保險分。

桃園市隊直到7局上才靠著單局3安4保送、1次守備失誤一口氣追回5分，但攻勢沒有延續吞下敗仗、落入敗部。

上屆季軍台中市隊預賽首戰與雲林縣隊交手，台中市隊5任投手輪流登板，各投1局僅失1分，打線開賽就積極搶分，1局拿下4分，2局敲出7支安打，包括郭宇恩的2分砲，幫助球隊拉開領先差距，取得9比0領先。

台中市隊郭宇恩3局再敲安替球隊添分，台中市隊3局拿下3分、5局再拿4分，終場以16比1、5局拿下首場比賽勝利；台中市隊郭宇恩單場3安3打點、手感最火燙。

TOTO盃少棒

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