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中職／孔念恩吞K率暴升聯盟最高 高國輝提醒律動感沒了

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
富邦悍將隊外野新秀孔念恩。記者侯永全／攝影
富邦悍將隊外野新秀孔念恩。記者侯永全／攝影

富邦悍將隊19歲新秀孔念恩開季以來站穩先發外野，近期在打擊區上三振暴增，破3成的吞K率居聯盟最高。相差18歲的高國輝超疼愛這位小學弟，不時主動提點，這回也在看了他的影片後提醒，他的出棒動作與先前確實有著微妙差異。

至今天賽前，孔念恩64打席被三振20次，不僅並列聯盟打者最多。被三振率高達31.25%，若以至少12打席為門檻，孔念恩為目前吞K率最高的選手，中信兄弟隊黃韋盛33打席挨10K、被三振率30.3%，是僅有的兩位吞K率超過30%的選手。

孔念恩的三振數是從近期開始爆增，包括4月24日之戰吞下4K，問題出在哪裡？他說：「之前在打的時候，頭不會轉那麼快，我看球很清楚、但是揮不到，有跟國輝學長討論，他是說我之前下腳時棒子已經出來了，最近下腳時棒子還拖在後面，就是球進來了我才揮棒，我一開始沒發現，是他跟我講才看到。」

高國輝提供給他的經驗談，要他若狀況不好，就用七、八分力去打就好，「輝哥是說我太僵硬了，要再放鬆一點，他說我沒有之前打好時的那個律動感。」

言語之中透露與高國輝的忘年之交，孔念恩說：「即便我沒去問，他也常常主動跟我講，提醒我什麼球打、什麼球不打，之前也跟我說過，我很容易在兩好球後被偏低的球騙到。」

孔念恩 高國輝 富邦悍將

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