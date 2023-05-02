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中職／首次傷到側腹肌 梁家榮各種生活不便像「鹹魚」

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
樂天桃猿隊三壘手梁家榮。本報資料照片
樂天桃猿隊三壘手梁家榮。本報資料照片

樂天桃猿隊今天梁家榮下二軍、馮健庭上一軍，梁家榮在前一場比賽第一打席、第一球就出現傷情，診斷後側腹肌有緊繃、發炎的狀況。梁家榮人生第一次知道這個部位叫「側腹肌」，感覺各種生活不便，形容自己的起床步驟像鹹魚。

梁家榮4月30日面對味全龍隊先發出賽，第一打席在2局上兩出局、三壘有人時上場，第1球的出棒就已經覺得不舒服，「那個打席想說要堅持完，因為三壘有人、自己又打到兩好球了，換代打也不好打，想說看可不可以撐完那個打席。」

梁家榮忍著疼痛敲安後換上代跑，今天已經被下放二軍，看著打線白板上已經拿掉、放在桌上的自己名牌，苦笑說：「我現在跟那個名牌一樣，只能在下面躺。」

梁家榮透露，這是自己第一次遇到這個部位的傷勢，有聽打擊教練鍾承祐分享經驗談，「他說他之前拉到這裡休3個月，我說你是要嚇誰！」

梁家榮指出，由於側腹肌是日常都會用到力量的部分，因此不容易好，這幾天已經感受到，「咳嗽痛，打噴嚏痛，深呼吸痛，上廁所痛，躺著要轉身也痛。」他形容起床時的艱辛，「跟鹹魚一樣，要先翻身，再跪著、把自己推起來。」

梁家榮 樂天桃猿 馮健庭

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