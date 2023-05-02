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王貞治盃／賽事今開打 台南市、屏東縣拿下首勝

中央社／ 台北2日電

王貞治盃青棒賽今天開打，台南市隊投打發揮，首戰與花蓮縣隊交手，李雚喆先發4.1局無失分，陳趙羿勳單場3安1打點，率隊以6比0拿勝；屏東縣隊以5比0擊敗南投縣隊、勝場開張。

112年王貞治盃全國青棒錦標賽為2023年美國小馬聯盟（PONY）帕馬級亞太區青棒錦標賽國內選拔賽，台南市隊以南英商工代表參賽，今天預賽首戰與花蓮縣（玉里高中）交手。

台南市隊派出投手李雚喆先發，李雚喆1局上1人出局後被敲出安打，但及時回穩連抓2個出局數，2到4局沒有再讓對手上壘，5局上1人出局後被敲出二壘打退場，接替投球的賴威誠中繼守住危機。

李雚喆今天總計用58球投4.1局，僅被敲出2支安打，投出4次三振、無失分，好投壓制拿下勝投。

台南市隊2局下有攻勢，靠著保送、接連安打、滾地球先馳得點，4局下2人出局後，陳趙羿勳敲出安打，吳冠廷、林子恩、石庭維都敲出安打，台南市隊單局再拿3分。

台南市隊5局下攻勢再起，先靠著高飛犧牲打跑回1分，陳趙羿勳適時二壘打，替球隊多添1分保險；陳趙羿勳今天單場3打數都敲安打，貢獻1分打點。

屏東縣（美和中學）預賽首戰與與南投縣（中興高中）交手，屏東縣隊5任投手輪流登板，沒有讓對手拿下分數，屏東縣隊2局上靠著高飛犧牲打先馳得點，3局上接連4支安打拿下2分，7局上再添2分保險分，以5比0順利拿下首勝。

王貞治盃

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