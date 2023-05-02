中職／4月MVP輸1票有霸氣體悟 江少慶天使臂膀儀式有原因

中職4月MVP開獎，富邦悍將隊投手江少慶以1票之差落敗，球迷感到惋惜，江少慶則有霸氣的體悟，「今天是5月了，就往前看吧！」本季他的登板多了新儀式，張開天使般的臂膀，江少慶詫異問起「有注意到嗎？」他解釋動作由來，但也強調，「自己要先表現好，才能把特色更凸顯。」

江少慶4月表現完全碾壓聯盟打者，出賽4場、投25.1局，被敲17安打、責失2分，有25次三振，兩度勝投被砸鍋、只拿下1勝，但防禦率是鬼神的0.71，近期連續20.1局無失分還在蔓延中，原被預期4月MVP奪獎機率高，但開票結果由味全龍隊洋投鋼龍以7票擊敗「慶寶」的6票。

「感謝投票的人，也恭喜鋼龍。」江少慶表示，「差一票，這代表我還有進步空間，接下來還有更多比賽，就是繼續表現、維持自己的狀態。」

江少慶本季的登板，多了張開雙手的動作，他解釋由來，張開的雙手是享受當下、擁抱自己的意涵，「今年是新的一年，不想再去想去年不好的狀態，只想要接受現在、擁抱自己，讓自己更融入在比賽裡，每場上去都做個天使式的張手，告訴自己，I’m coming、少慶來了的這種感覺。」

江少慶直言，其實不是太特別的動作，「只是一個鑰匙，告訴自己，我可以。」聽聞已有球迷注意到，他笑答：「這樣大家可以跟著我一起比，如果有一萬人、兩萬人場面一起張手，應該滿壯觀。」