快訊

賭場上演MMA！8陸客打群架影片瘋傳 澳門當局震怒：永久禁止入境

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／4月MVP輸1票有霸氣體悟 江少慶天使臂膀儀式有原因

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
富邦悍將隊投手江少慶本季的登板，多了伸展雙臂的動作，告訴自己「I’m coming」。 圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊投手江少慶本季的登板，多了伸展雙臂的動作，告訴自己「I’m coming」。 圖／富邦悍將隊提供

中職4月MVP開獎，富邦悍將隊投手江少慶以1票之差落敗，球迷感到惋惜，江少慶則有霸氣的體悟，「今天是5月了，就往前看吧！」本季他的登板多了新儀式，張開天使般的臂膀，江少慶詫異問起「有注意到嗎？」他解釋動作由來，但也強調，「自己要先表現好，才能把特色更凸顯。」

江少慶4月表現完全碾壓聯盟打者，出賽4場、投25.1局，被敲17安打、責失2分，有25次三振，兩度勝投被砸鍋、只拿下1勝，但防禦率是鬼神的0.71，近期連續20.1局無失分還在蔓延中，原被預期4月MVP奪獎機率高，但開票結果由味全龍隊洋投鋼龍以7票擊敗「慶寶」的6票。

「感謝投票的人，也恭喜鋼龍。」江少慶表示，「差一票，這代表我還有進步空間，接下來還有更多比賽，就是繼續表現、維持自己的狀態。」

江少慶本季的登板，多了張開雙手的動作，他解釋由來，張開的雙手是享受當下、擁抱自己的意涵，「今年是新的一年，不想再去想去年不好的狀態，只想要接受現在、擁抱自己，讓自己更融入在比賽裡，每場上去都做個天使式的張手，告訴自己，I’m coming、少慶來了的這種感覺。」

江少慶直言，其實不是太特別的動作，「只是一個鑰匙，告訴自己，我可以。」聽聞已有球迷注意到，他笑答：「這樣大家可以跟著我一起比，如果有一萬人、兩萬人場面一起張手，應該滿壯觀。」

江少慶 富邦悍將

延伸閱讀

中職／劉基鴻、鋼龍奪4月MVP 江少慶防禦率0.71卻輸1票

中職／悍將隊「心動時刻」主題日 來當江少慶的高蛋白

中職／江少慶三振陳傑憲很振奮 7局好投盼越來越好

中職／江少慶3球K掉自己是正常發揮 陳傑憲：這個要寫

相關新聞

中職／4月MVP輸1票有霸氣體悟 江少慶天使臂膀儀式有原因

中職4月MVP開獎，富邦悍將隊投手江少慶以1票之差落敗，球迷感到惋惜，江少慶則有霸氣的體悟，「今天是5月了，就往前看吧！...

日職／王柏融板凳出發3支1 宋家豪二軍中繼1局連飆3K

日本火腿隊二軍今天在二軍迎戰西武獅隊，王柏融未擔任先發，不過第3局上場接替守右外野，3打數敲出1安打，打擊率從賽前的2成上升到2成06。 王柏融3局下接替江越大賀守右外野，4局上敲出滾地球出局，

中職／投守都居末座卻登王座 曾豪駒：球季是長遠的

樂天桃猿隊本周5戰，陳鴻文重返一軍暫時還沒那麼快，缺1位先發投手由誰來補？總教練曾豪駒先不亮牌，「有設定人選，到時候就知...

中職／首次傷到側腹肌 梁家榮各種生活不便像「鹹魚」

樂天桃猿隊今天梁家榮下二軍、馮健庭上一軍，梁家榮在前一場比賽第一打席、第一球就出現傷情，診斷後側腹肌有緊繃、發炎的狀況。...

日職／橫濱宣傳鮑爾招牌收刀動作 終結者山崎康晃不爽了

大聯盟塞揚投手鮑爾（Trevor Bauer）本季加盟日職橫濱隊，即將在5月3日迎來一軍初登板，他向球迷示範招牌收刀動作，沒想到橫濱救援投手「小魔神」山崎康晃卻不開心，認為這動作不尊重對手。 橫

中職／林立進生涯打擊榜就衝第3 獅隊3傑林益全掉到第4

中職新球季打完第1個月賽事，打擊率前4傑都是樂天桃猿隊球員，邱丹打擊率4成11暫居榜首，成晉、林立都是3成61，朱育賢3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦