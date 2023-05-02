王貞治盃／陽念祖開轟盼打出身價 台東縣隊搶首勝

小馬青棒選拔賽、王貞治盃今天開打，台東縣隊2名有意挑戰選秀的內野手杜禹鋒、陽念祖都有好表現，杜禹鋒單場3安1打點、陽念祖開轟，率隊以5比1擊敗台中市、搶下首勝。

112年王貞治盃全國青棒錦標賽為2023年美國小馬聯盟（PONY）帕馬級亞太區青棒錦標賽國內選拔賽，冠軍隊取得資格，將以縣市名稱代表參賽，此次總計17支球隊報名，預賽採分組雙敗淘汰賽制，冠軍預計11日出爐。

台東縣隊此次以台東體中代表參賽，首戰與台中市隊（西苑）交手，台東縣隊開賽就有攻勢，1局上杜禹鋒率先敲出安打，陳佳賢安打推進，再靠著失誤跑回第一分。

台東縣隊5局上再起攻勢，靠著安打、短打推進，杜禹鋒安打送回第2分，陽念祖開轟，2分砲幫助球隊拉開領先差距，7局上台東縣隊再靠著杜禹鋒三壘打、失誤跑回第5分。

台東縣隊今天由投手邱賢嘉先發，總計用80球投5.1局，僅被敲出1支安打，投出1次三振、3次四壞保送、無失分，陽崧儒後援登板，投1.2局被敲2支安打，投出3次三振、1次保送，失掉1分非責失分，替球隊守住勝利，邱賢嘉拿下勝投。

台東縣隊二壘手杜禹鋒扮演稱職開路先鋒，今天單場3安貢獻1分打點、跑回3分，游擊手陽念祖展現長打能力，首戰就開轟，兩人都是高三球員，今年畢業也將投入中職選秀，此次比賽除了要幫助球隊搶下最佳成績，希望透過每場比賽機會拿出好表現、打出身價。