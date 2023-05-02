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日職／王柏融板凳出發3支1 宋家豪二軍中繼1局連飆3K

聯合新聞網／ 綜合報導
王柏融。 截圖自推特
王柏融。 截圖自推特

日本火腿隊二軍今天在二軍迎戰西武獅隊，王柏融未擔任先發，不過第3局上場接替守右外野，3打數敲出1安打，打擊率從賽前的2成上升到2成06。

王柏融3局下接替江越大賀守右外野，4局上敲出滾地球出局，6局上則遭到三振。8局上王柏融敲出中外野安打，下一棒水野達稀選到保送，可惜後續隊友未延續攻勢。

火腿打線今天12支安打，狂攻11分，終場以11：3大勝西武。王柏融打擊率雖維持兩成，但已連續9場沒有長打演出。

宋家豪二軍中繼1局連飆3K

【中央社／台北2日電】

另外旅日樂天金鷲隊投手宋家豪二軍調整，今天中繼登板投1局連飆3K，近3場二軍出賽無失分。

日本職棒二軍例行賽樂天金鷲隊今天與橫濱DeNA隊交手，兩隊6局打完樂天13比1領先，樂天隊7局上換上投手宋家豪中繼，宋家豪總計用15球投1局，3個出局數都是三振、無失分。

宋家豪4月底因為近況不理想下二軍調整，但近期二軍出賽狀況不錯，近3場比賽後援登板，總計投3局僅被敲出1支安打，投出5次三振、無失分，目前二軍出賽防禦率維持0。

王柏融

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