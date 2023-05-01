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中職／林立進生涯打擊榜就衝第3 獅隊3傑林益全掉到第4
中職新球季打完第1個月賽事，打擊率前4傑都是樂天桃猿隊球員，邱丹打擊率4成11暫居榜首，成晉、林立都是3成61，朱育賢3成56名列第4；值得一提的是，林立生涯總打數剛好達到2000，符合聯盟規定進入生涯打擊率排行榜的標準，而且一進榜就以3成38排名第3。
中職開打34年來，林立是第87位打數達到2000的球員，4月25日對富邦悍將隊之戰達標，隔天因為右手舊傷，下二軍休養，最快本周歸隊。
生涯最高打擊率本來一直是統一獅隊老將胡金龍的地盤，隊友陳傑憲近兩季不只一次超前，兩人目前都是3成49，仔細計算數字，陳傑憲3成489小勝胡金龍的3成488，暫居史上打擊王。
林立2017年展開中職生涯，今年第7個球季突破2000打數，剛上榜就來勢洶洶，讓原本3成34排名第3的林益全掉到第4，打破獅隊包辦前3傑的局面。
生涯打擊率第5到10名依序是彭政閔3成33、陳冠任3成31、陳俊秀3成27、林泓育3成27、張正偉3成23、王威晨3成22，由於林立進入前10傑，季前排名第10的朱育賢3成19降到11。
猿隊目前11勝1和7敗，上半季排名第1，林立最近4場比賽雖缺席，本季除了打擊率、3轟並列第2，22支安打也並列第6。
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