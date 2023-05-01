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中職／劉基鴻、鋼龍奪4月MVP 江少慶防禦率0.71卻輸1票

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
味全龍劉基鴻。本報資料照片
味全龍劉基鴻。本報資料照片

中華職棒今年第一個單月MVP出爐，由味全龍隊投打包辦，洋投鋼龍單月4勝，以1票之差擊敗防禦率只有0.71的富邦悍將隊江少慶劉基鴻則在13票裡拿到12票大獲全勝，另1票流向統一獅隊蘇智傑。

鋼龍單月取得4勝0敗、防禦率2.90，在13票裡拿到7票，擊敗江少慶的6票，這是鋼龍繼去年7月之後再奪單月MVP。

奪獎呼聲也很高的江少慶，開季表現完全碾壓打者，出賽4場、投25.1局，被敲17安打、責失2分，有25次三振、11次四死球保送（含故意四壞），兩度勝投被砸鍋、只拿下1勝，但防禦率是鬼神的0.71，近期的連續20.1局無失分還在蔓延中。

至於打者部門，劉基鴻4月以3成16打擊率敲出24支安打，4轟、14分打點都在榜上領跑，獲得選票青睞，生涯首度拿下單月MVP。

身為龍隊初代狀元，劉基鴻職棒第一年在二軍殺遍四方，但2021年在一軍成績大打折扣，相比隊友郭天信、李凱威在首年賽季就有百安演出，劉基鴻顯得大器晚成，終在今年球季第一個月份兌現天賦。

劉基鴻 江少慶

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