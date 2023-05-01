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中職／獅隊花蓮4連戰 蘇智傑再挑戰彭政閔全壘打紀錄

中央社／ 台北1日電
統一獅蘇智傑。 報系資料照
統一獅蘇智傑。 報系資料照

中職統一獅隊明天起將以花蓮棒球場為主場打4連戰，首戰迎戰中信兄弟，獅隊野手蘇智傑再挑戰彭政閔寫下的花蓮球場最多轟紀錄，獅隊派洋投羅昂先發搶勝、兄弟先發投手為余謙

中華職棒統一7-ELEVEn獅隊本週展開花蓮行，明天將以花蓮棒球場為主場與中信兄弟交手，3日至5日則將與味全龍隊打3連戰。

花蓮棒球場目前的個人累積最多全壘打紀錄是退役球星彭政閔的30場敲8轟，獅隊野手蘇智傑在花蓮棒球場也很會轟，目前31場比賽敲出7發全壘打。

蘇智傑去年因為傷勢影響出賽，整季沒有全壘打紀錄，本季健康回歸，目前本季累計2轟，接下來花蓮4場比賽，有機會挑戰彭政閔的花蓮球場全壘打王紀錄。

明天花蓮首戰獅隊派出洋投羅昂先發搶勝，羅昂開季前2場先發都是對中信兄弟、吞下2連敗，但帳面數據並不差，近2場先發出賽對味全龍隊都投出6局優質先發、拿下2連勝，目前本季4場先發，防禦率2.16，戰績2勝2敗。

兄弟明天派出本土投手余謙先發，余謙上一場先發出賽是4月23日對味全龍隊，總計投6局失掉4分（3分責失分）、承擔敗投，目前本季3場先發，防禦率4.50，戰績1勝2敗，余謙目前一軍生涯還沒有與獅隊交手紀錄，明天先發全力搶勝。

棒球 余謙

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