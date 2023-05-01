日職／中日開季1個月只有4轟 比巨人中田翔還少兩轟

日職本季賽事開打1個月，橫濱隊展現超強氣勢，目前戰績16勝7敗不但在中央聯盟排名第1，勝率6成96也是兩聯盟最高；反觀中日隊只有8勝15敗，不但在央聯墊底，而且打了23場比賽只有4支全壘打，比巨人隊老將中田翔還少兩轟。

中田翔2021年季中轉戰巨人，離開待了13季的日本火腿隊，近3季在央聯已有33轟紀錄，本季6轟暫居榜首、14分打點和阪神隊近本光司並列領先，還差6轟就可達到300轟里程碑。

橫濱昨天在名古屋巨蛋以2：0擊敗中日，不但打出本季最長7連勝，而且4月16勝改寫隊史紀錄，能否繼1960、1998年再奪總冠軍，讓橫濱球迷充滿期待。

中日本季對戰橫濱5戰全敗，最近在主場4連敗，勝率3成48是日職12隊最差，尤其全壘打數比巨人（23轟排名第1）足足少了19支，幾乎平均每6戰才有1支，團隊戰績也受影響。

太平洋聯盟已有8名打者至少4轟，央聯也有4人，歐力士隊杉本裕太郎8轟在洋聯暫居榜首，西武隊中村剛也7轟居次，中日全壘打產量真的很難看。