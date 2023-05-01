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中職／府城獅吼宮主題日倒數 獅迷可蒐集五路財神對聯

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
統一獅隊廟宇季主題日活動本月熱鬧登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊廟宇季主題日活動本月熱鬧登場。圖／統一獅隊提供

統一獅隊5月12至14日在台南球場對中信兄弟隊進行3連戰，第三屆廟宇季主題日活動熱鬧登場，結合財神爺、土地公主題，特別規劃「吼力發大財」，連續3天賽前、賽後邀請廟宇風格藝人團體表演，包括電音教主「大芭比」安苡葳、神棍樂團、阿雞GLOJ、NIKA陳彥允，上演最特別的音樂饗宴。

獅隊指出，本次「府城獅吼宮＃吼力發大財」主題日，連續3天特別準備不一樣廟宇小物提供球迷收藏，求好運發大財，12日推出「府城獅吼宮膨餅」，客製化印製府城獅吼宮官印及圖騰兩種款式，包括黑糖和芝麻口味，委託台南知名店家克林台包製作，當日限量1500份，凡持當日票券現場排隊即可兌換，換完為止。

13日推出「金紙筆記本2.0」，結合吼力發大財主題設計，今年開訓總教練林岳平指名，高國慶、潘威倫、陳鏞基、胡金龍林益全為獅隊五路財神，本次將金紙筆記本推出「五路財神」限定款式；五路財神金更結合左聯「國富威盛鏞金滿益」，右聯「慶囍倫歡基龍財全」，將5位選手的姓名寫入對聯，當日限量2500本，共推出5種款式，持當日門票排隊兌換，隨機贈送，送完為止。

14日推出「府城獅吼宮＃吼力發大財」桌上型小令旗，結合發大財元寶，設計當日限量1500份，凡持當日票券現場排隊即可兌換，換完為止。

目前預售票全台統一超商ibon機台或ibon售票網熱賣中，球迷可以前往購票

統一獅隊廟宇季主題日活動本月熱鬧登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊廟宇季主題日活動本月熱鬧登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊廟宇季主題日活動本月熱鬧登場。圖／統一獅隊提供
統一獅隊廟宇季主題日活動本月熱鬧登場。圖／統一獅隊提供

高國慶 胡金龍 林益全 統一獅

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