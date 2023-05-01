中職／藍星蕾3日前進全猿主場 預告賽前表演超火辣

樂天桃猿隊本周在桃園球場進行5場主場比賽，3日對富邦悍將隊之戰賽前，將再次請亞洲百大DJ第6名的藍星蕾進行賽前表演，強調「預料吸睛破表」。

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擁有300萬粉絲，藍星蕾是星馬新生代女藝人、DJ、歌手、演員、平面模特兒、小提琴演奏家。曾代表新加坡在2016年獲得亞洲百大女DJ。並在2021年獲得DJane Top世界百大DJ第58名，亞洲百大DJ第6名等榮耀，在去年四月也為桃猿開球！

甫推出個人新單曲《Miss You Bae》與全新數位寫真《星有所屬》的藍星蕾又有一首個人作品《日記Journal》在日前全球上線，藍星蕾將在5月3日（周三）為樂天桃猿主場賽前表演，預料吸睛破表！

「之前來桃園看樂天桃猿，為全猿主場開球，氣氛很讚！很希望大家可以聽我的歌，I’m waiting for you！」星蕾邀大家一起來全猿主場！