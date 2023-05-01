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MiLB／手感火燙！鄭宗哲連2戰開轟 當作給媽媽的生日禮物

中央社／ 台北1日電
鄭宗哲連兩戰開轟。 聯合報系資料照
鄭宗哲連兩戰開轟。 聯合報系資料照

旅美匹茲堡海盜隊高階1A台灣好手鄭宗哲近期手感發燙，今天比賽首局首打席就開轟，單場2安1打點、本季第4轟出爐，連2戰開轟、當作送給媽媽最棒的生日禮物，助隊以12比1搶勝。

美國職棒小聯盟高階1A賽事匹茲堡海盜隊今天繼續與亞特蘭大勇士隊交手，海盜隊陣中台灣好手鄭宗哲先發打1棒、守二壘。

鄭宗哲1局下首打席就開轟，陽春砲帶起球隊攻勢，海盜度再靠著保送、盜壘、接連2支安打取得3比0領先。

海盜隊2局下再起攻勢，靠著安打、保送、鄭宗哲敲出左外野方向安打攻佔滿壘， 賈維士（MikeJarvis）滿貫砲幫助球隊拉大領先差距，2人出局後葛倫 （Jackson Glenn）再補上陽春砲。

鄭宗哲3局下敲出內野飛球出局，海盜隊葛倫4局下再開轟，2分砲幫助球隊取得10比0領先，鄭宗哲5局下選到四壞保送，葛倫6局下敲出個人單場第3轟，海德（Hudson Head）接著敲出海盜隊團隊單場第6轟。

鄭宗哲7局下敲出三壘方向滾地球出局，今天總計4打數敲出2支安打，選到1次保送，有1打點、跑回2分；鄭宗哲昨天敲出個人本季第3轟，在個人社群上分享表示，剛好是媽媽的生日，全壘打送給媽媽當生日禮物，今天比賽再開轟，賽後打擊率2成75。

鄭宗哲 海盜 小聯盟

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