聽新聞
test
0:00 / 0:00
MiLB／手感火燙！鄭宗哲連2戰開轟 當作給媽媽的生日禮物
旅美匹茲堡海盜隊高階1A台灣好手鄭宗哲近期手感發燙，今天比賽首局首打席就開轟，單場2安1打點、本季第4轟出爐，連2戰開轟、當作送給媽媽最棒的生日禮物，助隊以12比1搶勝。
美國職棒小聯盟高階1A賽事匹茲堡海盜隊今天繼續與亞特蘭大勇士隊交手，海盜隊陣中台灣好手鄭宗哲先發打1棒、守二壘。
鄭宗哲1局下首打席就開轟，陽春砲帶起球隊攻勢，海盜度再靠著保送、盜壘、接連2支安打取得3比0領先。
海盜隊2局下再起攻勢，靠著安打、保送、鄭宗哲敲出左外野方向安打攻佔滿壘， 賈維士（MikeJarvis）滿貫砲幫助球隊拉大領先差距，2人出局後葛倫 （Jackson Glenn）再補上陽春砲。
鄭宗哲3局下敲出內野飛球出局，海盜隊葛倫4局下再開轟，2分砲幫助球隊取得10比0領先，鄭宗哲5局下選到四壞保送，葛倫6局下敲出個人單場第3轟，海德（Hudson Head）接著敲出海盜隊團隊單場第6轟。
鄭宗哲7局下敲出三壘方向滾地球出局，今天總計4打數敲出2支安打，選到1次保送，有1打點、跑回2分；鄭宗哲昨天敲出個人本季第3轟，在個人社群上分享表示，剛好是媽媽的生日，全壘打送給媽媽當生日禮物，今天比賽再開轟，賽後打擊率2成75。
A Tsung-Che Cheng 💣 to get us on board first!!— Greensboro Grasshoppers (@GSOHoppers) 2023年4月30日
Hoppers: 1 | Braves: 0 pic.twitter.com/HSkSgU61vv
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言