中職／悍將隊「心動時刻」主題日 來當江少慶的高蛋白

富邦悍將隊「心動時刻」主題日將在5月13、14日母親節假期登場，不僅要穿上粉紅戰袍出征，5位帥氣悍將更化身「心動代表」，用浪漫及溫暖帶給每一個妳，製造出最浪漫的回憶時刻，同時感謝媽媽、另一半及好友的溫暖陪伴，球團邀請球迷一起來到新莊棒球場度過溫馨的母親節假期。

女孩們最愛的粉紅球衣再度登場，本次「心動時刻粉紅球衣」以不對稱的粉色條紋漸層做為主體，堆疊出悍將溫暖的一面，右側袖口繡上超有愛的「LOVE GUARDIANS」貼心設計，球帽及打擊頭盔也換上心動時刻專屬粉紅Logo。

5位帥氣悍將化身「心動代表」要來擄獲女孩們的心，「你是我的MVP情人」高國輝、「要不要當我的高蛋白」江少慶、「全力往你的心向前」李宗賢、「想天天賴著你」賴智垣、「慈妹是偶像，你才是戀愛對象」劉俊豪，專屬心動時刻的私服限定登場，金句連發超有梗。