快訊

不忍了！大甲媽遶境完再來駁貪汙 顏寬恒：檢察官羅織入罪

全台只有「這所大學」勞動節放假？ 呂秋遠：為什麼我沒有

民調／2024大選「藍白若合作」46%選民表態支持 擊敗綠營贏面大

中職／悍將隊「心動時刻」主題日 來當江少慶的高蛋白

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊「心動時刻」主題日將在5月13、14日母親節假期登場，5位帥氣悍將化身「心動代表」。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「心動時刻」主題日將在5月13、14日母親節假期登場，5位帥氣悍將化身「心動代表」。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊「心動時刻」主題日將在5月13、14日母親節假期登場，不僅要穿上粉紅戰袍出征，5位帥氣悍將更化身「心動代表」，用浪漫及溫暖帶給每一個妳，製造出最浪漫的回憶時刻，同時感謝媽媽、另一半及好友的溫暖陪伴，球團邀請球迷一起來到新莊棒球場度過溫馨的母親節假期。

女孩們最愛的粉紅球衣再度登場，本次「心動時刻粉紅球衣」以不對稱的粉色條紋漸層做為主體，堆疊出悍將溫暖的一面，右側袖口繡上超有愛的「LOVE GUARDIANS」貼心設計，球帽及打擊頭盔也換上心動時刻專屬粉紅Logo。

5位帥氣悍將化身「心動代表」要來擄獲女孩們的心，「你是我的MVP情人」高國輝、「要不要當我的高蛋白」江少慶、「全力往你的心向前」李宗賢、「想天天賴著你」賴智垣、「慈妹是偶像，你才是戀愛對象」劉俊豪，專屬心動時刻的私服限定登場，金句連發超有梗。

專屬補給更不能少，兩天賽前進場只要憑內野實體、電子有價票券即可領取美味與營養兼具，輕鬆補充營養素的「樹頂膠原蛋白綜合果汁」及一年四季皆呵護為肌膚即刻應援「波特嫚面膜」等好禮，數量有限贈完為止。

富邦悍將隊「心動時刻」主題日將在5月13、14日母親節假期登場，選手穿上粉紅戰袍出賽。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊「心動時刻」主題日將在5月13、14日母親節假期登場，選手穿上粉紅戰袍出賽。圖／富邦悍將隊提供

慈妹 劉俊豪 富邦悍將 江少慶

延伸閱讀

中職／江少慶三振陳傑憲很振奮 7局好投盼越來越好

中職／江少慶3球K掉自己是正常發揮 陳傑憲：這個要寫

中職／江少慶7局無失分贏不了 獅隊中止新莊12連敗

中職／江少慶找回球威及球速 改善控球離王牌更近

相關新聞

中職／悍將隊「心動時刻」主題日 來當江少慶的高蛋白

富邦悍將隊「心動時刻」主題日將在5月13、14日母親節假期登場，不僅要穿上粉紅戰袍出征，5位帥氣悍將更化身「心動代表」，...

中職／桃猿夯番薯主題趴 李多慧、林襄首度同台

樂天桃猿隊5月第一個主題趴，「夯番薯株式会社」將於5月6、7日在桃園球場登場，今年與全家便利商店、夯番薯株式会社共同聯名...

中職／統一獅宰悍將 首支達成1800勝

中職元老級球隊統一獅隊昨在新莊球場以7：0擊敗富邦悍將隊，成為中職開打34年來，首支完成1800勝的球隊，總教練林岳平說...

中職／猿隊敲17安大勝 教頭賽後點名沒敲安的他

樂天桃猿隊今天以8：1擊敗味全龍隊，拿下3連勝也終止對戰3連敗，全隊狂敲17支安打，不過賽後總教練曾豪駒點出的贏球關鍵，...

中職／賽前不知隊史1800勝 勝騎士不諱言投球有小技巧

統一獅隊28歲委內瑞拉籍投手勝騎士，今天在新莊球場初登板，先發7局只被揮出兩支安打、無失分，幫助獅隊7：0擊敗富邦悍將隊...

中職／邱丹空降打擊王 成晉被擠到第二笑呵呵

樂天桃猿隊邱丹賽前只差5打席就可進入打擊榜，今天不僅自己打得猛，隊友狂攻也讓他集滿打席數，全場5打數3安打，以4成11打...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦