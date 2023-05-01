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中職／桃猿夯番薯主題趴 李多慧、林襄首度同台

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊5月第一個主題趴，「夯番薯株式会社」將於5月6、7日在桃園球場登場。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊5月第一個主題趴，「夯番薯株式会社」將於5月6、7日在桃園球場登場。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊5月第一個主題趴，「夯番薯株式会社」將於5月6、7日在桃園球場登場，今年與全家便利商店、夯番薯株式会社共同聯名合作，打造最潮公司在全猿主場的Team Building。

猿隊公布的主題趴宣傳海報逗趣，「夯番薯株式会社」公司架構下包括航空流通部本部長宋嘉翔、社區發展部本部長陳禹勳、海外各部門日本分社CEO陳冠宇、火熱熱食部本部長成晉、財富管理部本部長廖健富、航空流通部本部長宋嘉翔、駐美外派威達爾。

此外，還有駐韓特派李多慧以及秘書室長林襄，都將在兩天賽事亮相，也將是兩位人氣女孩首度同台，賽前Rakuten Girls將帶來精彩夯番薯株式会社舞蹈表演。

夯番薯株式会社與全家便利商店合作多年，明星商品「夯番薯」選用品質優良的台農57號，並在店舖以現烤方式，成為熱銷商品之一。活動兩天的桃園球場，現場除了有現烤「夯番薯」外，還提供多款美食、飲品，歡迎民眾共襄盛舉。

宋嘉翔 樂天桃猿 成晉 李多慧

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