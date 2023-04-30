中職／猿隊敲17安大勝 教頭賽後點名關鍵是沒敲安的他

樂天桃猿隊今天以8：1擊敗味全龍隊，拿下3連勝也終止對戰3連敗，全隊狂敲17支安打，不過賽後總教練曾豪駒點出的贏球關鍵，是外野手陳晨威的美技守備。

陳晨威今天作為第一棒5打數未敲安，與張閔勛是先發打線唯二安打掛零的打者，不過曾豪駒認為，陳晨威的守備是比賽關鍵，「他的2次阻殺對球隊幫助很大，士氣都有提升。」

曾總說的是2局下龍隊靠3支安打攻下1分後，陳晨威接殺飛球後快傳三壘、刺殺林智勝，雙殺美技讓可能的大局消失於無形，4局下陳晨威面對林智勝敲出的中外野穿越安打，再次快傳三壘，阻止一壘跑者李凱威攻佔三壘，再次阻擋攻勢。

至於整體打擊上，曾豪駒認為今天在第5局、第7局有掌握住串連機會，「近期火力有提升一點，該得到的分數有得到，希望能夠維持下去。」

猿隊先發投手黃子鵬今天投了6局被敲8支安打，不過只掉1分，拿下2連勝，曾豪駒表示，黃子鵬今天狀況穩定，跟捕手張閔勛的想法一致，「雖然被敲不少安打，但危機都有處理起來。」

而三壘手梁家榮在2局上打完第一個打席敲安上壘，就退場換上郭嚴文代跑，曾總賽後也解釋，梁家榮腰部有些不舒服，「還需要再觀察。」