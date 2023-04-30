日職／吳念庭2安3打點 西武延長賽不敵樂天

旅日埼玉西武獅隊台灣好手吳念庭今天出賽手感佳，單場敲2安有長打，貢獻3分打點，兩隊鏖戰至延長賽第10局，西武隊以6比7不敵樂天金鷲隊。

日職埼玉西武獅隊與樂天金鷲隊交手，西武隊台灣野手吳念庭先發打6棒、守三壘，樂天隊2局上有攻勢，靠著小鄉裕哉3分砲先馳得點，再靠著安打、犧牲打、野手選擇跑回第4分。

西武隊2局下中村剛也先敲出陽春砲，再靠著安打、吳念庭三壘打送回第2分，樂天隊3局上再起攻勢，鈴木大地2分砲替球隊拉開領先差距。

吳念庭3局下、5局下打擊機會都吞下三振，西武隊7局下再起攻勢，西川愛也、外崎修汰接連安打，中村剛也選到四壞保送，1人出局滿壘機會，吳念庭敲出中外野方向安打，一棒2分幫助球隊追分。

西武隊9局再起攻勢，靠著安打、滾地球、失誤、暴投先跑回1分，栗山巧安打送回追平分，吳念庭9局打擊機會吞下三振。

兩隊鏖戰至延長賽第10局，10局上樂天隊靠著西川遙輝二壘打送回致勝分，西武隊10局下沒有追回分數吞敗。

吳念庭總計5打數敲出2支安打，貢獻3分打點，也吞下3次三振，賽後打擊率2成27。