快訊

羽球／戴資穎完全輾壓韓小將安洗瑩 三度奪亞錦賽女單冠軍

PLG／鋼鐵人林書豪又演大三元卻中止8連勝 國王逆轉季賽封王

王鴻薇爆料董座特權「雷仲達女兒任襄理」 合庫傍晚急發聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／賽前不知隊史1800勝 勝騎士不諱言投球有小技巧

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
統一獅隊洋投勝騎士初登板奪勝，先發7局只被揮出兩支安打。記者陳正興／攝影
統一獅隊洋投勝騎士初登板奪勝，先發7局只被揮出兩支安打。記者陳正興／攝影

統一獅隊28歲委內瑞拉籍投手勝騎士，今天在新莊球場初登板，先發7局只被揮出兩支安打、無失分，幫助獅隊7：0擊敗富邦悍將隊，奪下隊史第1800勝，他說：「幸好（賽前）不知此事。」

勝騎士開賽連續解決11人次，直4局下兩出局才被高國輝、范國宸連揮安打，接下來投到7局結束，完全封鎖悍將隊打線，賽後獲選單場MVP。

獅隊成為中職開打34年來，首支完成1800勝的球隊，勝騎士認為，如果知道此事，反而會給自己更多壓力，他說：「回歸本質幫助球隊贏球，希望以後拿到更多勝利。」

悍將隊全場只有兩支安打，完全無法得分，3連戰首戰3：1贏球後，接下來1：2、0：7落敗，勝騎士幫助獅隊帶著2勝1敗離開新莊球場，迎接後天起花蓮球場連續4天賽事。

中職首秀以優質先發奪勝，勝騎士說：「整體想法很簡單，積極進攻好球帶，球數領先時，投起來更輕鬆。」

他不諱言投球有些小技巧，就是使用球種的時機，而且每種都拿出來用，儘量不讓打者鎖定，這樣會有優勢。

今天用96球完成7局任務，勝騎士表示，每次上場的想法就是投完9局，但投手教練羅錦龍要他投7局就夠了，畢竟還有整個球季，「球隊贏球為主，自己贏球是多餘的。」

騎士 中職

延伸閱讀

中職／陳傑憲拚完全打擊變滾地球 人生兩次機會都折到

中職／4割男！邱丹敲3安空降打擊王 暴力猿17安擒龍

中職／隊史1700、1800勝都贏悍將 林岳平要拚更高紀錄

圖輯／中職統一獅奪勝 成為中職史上首隊1800勝

相關新聞

中職／勝騎士投7局只讓悍將2安 獅隊1800勝史上第一隊

統一獅隊洋投勝騎士，今天在新莊球場上演中職首秀，先發7局只被揮出兩支安打、無失分，以優質內容奪下本季首勝，獅隊終場7：0...

中職／4割男！邱丹敲3安空降打擊王 暴力猿17安擒龍

樂天桃猿隊找回暴力本色，今天在天母棒球場狂敲17支安打，在邱丹單場3安、4分打點率領下，以8：1擊敗味全龍隊拿下3連勝，...

中職／陳傑憲拚完全打擊變滾地球 人生兩次機會都折到

統一獅隊今天6名打者至少單場2安，2棒陳傑憲更是4打數3安打、3分打點、跑回兩分，只差全壘打就是完全打擊紀錄，以7：0擊...

美職／獨立聯盟新球季首打席就開轟 陽岱鋼為搖椅隊轟下江山

美國職棒獨立聯盟大西洋聯盟新球季開打第2天，36歲旅美老將陽岱鋼首次亮相，代表高點搖椅隊（High Point Rock...

中職／曾說2字被趕 葉君璋不支持電子好球帶

電子好球帶的啟用以來，各國職棒都有討論是否作為正式判決的討論，味全龍隊總教練葉君璋曾因爭論好球帶被驅逐出場過，但他對引進...

中職／猿隊敲17安大勝 教頭賽後點名關鍵是沒敲安的他

樂天桃猿隊今天以8：1擊敗味全龍隊，拿下3連勝也終止對戰3連敗，全隊狂敲17支安打，不過賽後總教練曾豪駒點出的贏球關鍵，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦