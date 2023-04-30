中職／賽前不知隊史1800勝 勝騎士不諱言投球有小技巧

統一獅隊28歲委內瑞拉籍投手勝騎士，今天在新莊球場初登板，先發7局只被揮出兩支安打、無失分，幫助獅隊7：0擊敗富邦悍將隊，奪下隊史第1800勝，他說：「幸好（賽前）不知此事。」

勝騎士開賽連續解決11人次，直4局下兩出局才被高國輝、范國宸連揮安打，接下來投到7局結束，完全封鎖悍將隊打線，賽後獲選單場MVP。

獅隊成為中職開打34年來，首支完成1800勝的球隊，勝騎士認為，如果知道此事，反而會給自己更多壓力，他說：「回歸本質幫助球隊贏球，希望以後拿到更多勝利。」

悍將隊全場只有兩支安打，完全無法得分，3連戰首戰3：1贏球後，接下來1：2、0：7落敗，勝騎士幫助獅隊帶著2勝1敗離開新莊球場，迎接後天起花蓮球場連續4天賽事。

中職首秀以優質先發奪勝，勝騎士說：「整體想法很簡單，積極進攻好球帶，球數領先時，投起來更輕鬆。」

他不諱言投球有些小技巧，就是使用球種的時機，而且每種都拿出來用，儘量不讓打者鎖定，這樣會有優勢。

今天用96球完成7局任務，勝騎士表示，每次上場的想法就是投完9局，但投手教練羅錦龍要他投7局就夠了，畢竟還有整個球季，「球隊贏球為主，自己贏球是多餘的。」