中職／邱丹空降打擊王 成晉被擠到第二笑呵呵

樂天桃猿隊邱丹賽前只差5打席就可進入打擊榜，今天不僅自己打得猛，隊友狂攻也讓他集滿打席數，全場5打數3安打，以4成11打擊率空降打擊榜第一位，被擠到第二的成晉笑說：「這樣我就沒壓力了。」

猿隊今天以8：1在天母棒球場擊敗味全龍隊，全隊敲出17支安打，邱丹的3支分別是1局上一壘打、5局上三壘打、7局上二壘打，後面兩支長打各有2分打點，獲選單場MVP。

成晉賽後經過邱丹直誇「打擊王！打擊王！」，還說自己的壓力可以小一些，邱丹59打席剛好達標，超過4成的打擊率超越隊友成晉的3成61，晉升聯盟打擊榜第一位，對於個人獎項他沒有多想，「狀況每一年不同，重點是想辦法維持。」

跟往年不同的是，邱丹今年每一場比賽都會找打擊教練鍾承祐、總教練曾豪駒指導，不斷修正微小的缺失，讓自己持續進步，比較明顯的是揮棒軌跡有縮短，想法也更單純化，「可能上去剛好壘上有人，我就是想辦法推進，單純一點。」

有趣的是，邱丹差一支全壘打就完全打擊，7局上敲出二壘打後推進上三壘，龍隊劉基鴻就先提醒他一次，結果換局邱丹馬上忘記，到8局敲出右外野飛球出局後，換成晉虧他「是不是在亂打？」邱丹才想起來，「啊，還差一支齁。」

「當下其實只想推進。」邱丹還原8局上打擊的心態，「因為那時候2人出局、朱哥（朱育賢）在一壘，只想要把球往右半邊打，推進機率比較高，不過是第一次對到的投手（李超），沒打好。」