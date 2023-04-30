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中職／4割男！邱丹敲3安空降打擊王 暴力猿17安擒龍

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊邱丹今天敲出3支安打、4分打點。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊邱丹今天敲出3支安打、4分打點。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊找回暴力本色，今天在天母棒球場狂敲17支安打，在邱丹單場3安、4分打點率領下，以8：1擊敗味全龍隊拿下3連勝，繼續坐穩聯盟龍頭寶座，邱丹也補足打席數，以打擊率4成11，空降聯盟打擊王。

猿隊在2局上靠著3支安打先馳得點，2局下雖被追平，但4局上林承飛的二壘安打敲回超前分，接下來就是邱丹發威的時刻。

扛第6棒的邱丹在2局上先敲出一壘安打，4局上滾地球出局，不過5局上在2出局、一二壘有人時，敲出一支三壘安打，攻下2分打點，7局上又是一二壘有人，邱丹的二壘安打再幫猿隊添得2分，也靠著郭嚴文的安打跑回球隊第7分。

楊晉豪、朱育賢的兩支安打，讓猿隊在8局上追加1分，邱丹也在這局第5次站上打擊區，敲出飛球出局，沒能完成完全打擊。

邱丹連續9場敲安繼續堆高個人紀錄，全場總計5打數3安打、4分打點，集滿賽前缺的5個打席數後，以4成11打擊率，超越隊友成晉的3成61，晉升聯盟打擊榜第一位。

猿隊先發投手黃子鵬雖然被敲出8支安打，但投完6局只掉1分，防禦率下修到3.77，加上隊友滿滿援護，拿下本季第2勝；龍隊先發郭郁政則是投4.2局被敲8支安打，丟掉3分，吞下開季4連敗，防禦率是下修到7.20。

樂天桃猿 成晉

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