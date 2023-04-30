中職／隊史1700、1800勝都贏悍將 林岳平要拚更高紀錄

中職元老級球隊統一獅隊，今天在新莊球場以7：0擊敗富邦悍將隊，成為中職開打34年來，首支完成1800勝的球隊，總教練林岳平說：「身為統一獅隊的一份子，希望盡可能完成各種歷史紀錄。」

獅隊28歲委內瑞拉籍投手勝騎士，今天上演中職首秀，先發先發7局只被揮出兩支安打、無失分，奪下中職首勝，林岳平盛讚他的表現，形容「很好」，就像最初看到一樣，和在二軍內容差不多。

獅隊1990年3月17日在台北市立棒球場以4：3擊敗兄弟象隊，成為中職首支奪勝的球隊，今天在新莊球場達率先達到1800勝里程碑，另一支元老級球隊兄弟1737勝排名第2。

林岳平說：「現在還在崗位上，希望秉持統一精神，創造更多佳績、創造更多歷史。」

獅隊2021年5月15日達到1700勝時，總教練就是林岳平，在台南球場也是擊敗悍將隊；林岳平表示，過去選手時期也參與很多，1800勝只是其中一部分，還要不斷幫助球隊創造更高紀錄。

統一獅隊完成1800勝紀錄，總教練林岳平透露，還要不斷幫助球隊創造更高紀錄。記者陳正興／攝影

從球員到總教練參與獅1800勝 餅總：繼續寫歷史

【中央社／30日台北電】

中職統一獅隊今天以7比0擊敗富邦悍將、完成隊史1800勝里程碑，總教練「餅總」林岳平說，算不清參與了幾場，但只要身為獅隊一分子，就會秉持統一精神，創造佳績和更多歷史。

中華職棒統一獅隊在新莊棒球場與富邦悍將交手，獅隊投打發揮，團隊敲出16支安打，新洋投勝騎士先發7局僅被敲出2支安打無失分，優質先發幫助球隊拿下關鍵勝利，也獲選單場最有價值球員（MVP）。

賽後獅隊全員走向新莊棒球場左外野向獅迷們致敬，拍下1800勝紀念合照。

林岳平球員生涯從獅隊開始，退役後擔任過二軍投手教練，2019年底起代理總教練，2020年帶領獅隊拿下總冠軍後，也正是真除為總教練。

林岳平總教練生涯率隊在2021年5月15日完成隊史1700勝，今天再達成1800勝里程碑。被問起從球員到教練生涯，有沒有算過總共參與幾勝，林岳平笑說，沒有算過，1800勝很不容易，很榮幸可以參與其中。

林岳平也提到，身為統一的一分子，只要還在崗位上，就會秉持統一的精神，幫助球隊創造更多的紀錄，寫下更多佳績和歷史。

勝騎士一軍首戰就是關鍵戰，他笑說，還好賽前不知情，不然可能會有更多的壓力。但他也補充說明，幫助球隊贏球本來就是職責，希望可以幫助球隊拿下越來越多的勝利。

勝騎士表示，今天整體的想法很簡單，積極進攻好球帶，取得好球數的領先投球更順暢，最在意各種球路的使用時機，不希望太容易把打者掌握或鎖定。

勝騎士在壘上有人時會有特殊的看管跑者動作，他表示，這個動作使用第2年，透過這個方式讓壘上的跑者不安緊張，降低盜壘成功率。