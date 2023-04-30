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中職／勝騎士投7局只讓悍將2安 獅隊1800勝史上第一隊

聯合報／ 記者藍宗標／新北即時報導
統一獅隊洋投勝騎士初登板，生涯首勝到手。記者陳正興／攝影
統一獅隊洋投勝騎士初登板，生涯首勝到手。記者陳正興／攝影

統一獅隊洋投勝騎士，今天在新莊球場上演中職首秀，先發7局只被揮出兩支安打、無失分，以優質內容奪下本季首勝，獅隊終場7：0獲勝，成為中職史上第一支1800勝的球隊。

勝騎士一軍初登板，用96球完成7局任務，面對23人次只被揮出兩支安打、未有保送，投出5次保送，一路壓制悍將打線，賽後獲選單場MVP。

悍將前3局都是3上3下局面，開賽連續11人次被解決，直到4局下兩出局，才由高國輝揮出內野安打，從比賽一開始就落後到9局結束。

獅隊面對悍將洋投肯特，前兩局就攻下3分，5局上再得兩分；肯特投5局退場，被揮出9支安打，失5分全是自責分，終止開季連4場優質先發，戰績掉到1勝2敗。

獅隊全場出現16支安打，6名打者至少2安，陳傑憲4打數3安打、攻下3分打點，只差全壘打就是完全打擊；陳重廷6局上從郭俊麟的手中轟出陽春砲，本季首轟、生涯第10轟出爐。

中職 騎士

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