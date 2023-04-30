聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／終結者富藍戈近3戰吞兩敗 丘昌榮要他加強控球
富邦悍將隊洋投富藍戈去年39次登板後援，只有兩次救援失敗，新球季開打第一個月出賽9場，已追平去年整季紀錄，近3戰吞下兩場敗投，悍將隊總教練丘昌榮說：「富藍戈球速不錯，但被打到都很扎實，控球要再加強。」
統一獅隊陳韻文、樂天桃猿隊豪勁目前5次救援成功並列榜首，富藍戈2救援並列第5，儘管近況出現起伏，丘昌榮表示，會再給他機會，現在中繼投手有點狀況，還是要設法調整。
悍將隊另一名洋投安得勝去年來台，6場先發戰績1勝1敗、防禦率1.72，今年歸隊還未上過一軍，目前在二軍4場先發投出2勝、防禦率1.93，包括前天完封勝台鋼雄鷹隊。
安得勝今天出現在新莊球場，開始跟隨一軍，丘昌榮強調，主要是叫他上一軍「適應一下步調」，若有機會可能會異動名單，會再觀察一軍3名洋投的狀況，現在還未確定。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言