中職／終結者富藍戈近3戰吞兩敗 丘昌榮要他加強控球

富邦悍將隊洋投富藍戈去年39次登板後援，只有兩次救援失敗，新球季開打第一個月出賽9場，已追平去年整季紀錄，近3戰吞下兩場敗投，悍將隊總教練丘昌榮說：「富藍戈球速不錯，但被打到都很扎實，控球要再加強。」

統一獅隊陳韻文、樂天桃猿隊豪勁目前5次救援成功並列榜首，富藍戈2救援並列第5，儘管近況出現起伏，丘昌榮表示，會再給他機會，現在中繼投手有點狀況，還是要設法調整。

悍將隊另一名洋投安得勝去年來台，6場先發戰績1勝1敗、防禦率1.72，今年歸隊還未上過一軍，目前在二軍4場先發投出2勝、防禦率1.93，包括前天完封勝台鋼雄鷹隊。

安得勝今天出現在新莊球場，開始跟隨一軍，丘昌榮強調，主要是叫他上一軍「適應一下步調」，若有機會可能會異動名單，會再觀察一軍3名洋投的狀況，現在還未確定。