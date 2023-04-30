美職／獨立聯盟新球季首打席就開轟 陽岱鋼為搖椅隊轟下江山

美國職棒獨立聯盟大西洋聯盟新球季開打第2天，36歲旅美老將陽岱鋼首次亮相，代表高點搖椅隊（High Point Rockers）出賽，對長島鴨隊（Long Island Ducks）5打數2安打，2局下首次打擊就轟出陽春砲，本季首轟攻下勝利打點，幫助球隊10：1獲勝。

陽岱鋼今天擔任先發7棒、左外野手，2局下兩出局、無人在壘時走進打擊區，面對長島鴨先發投手克拉金（Ian Clarkin） 投出的第1球，轟成右外野方向陽春砲，攻下全場第1分。

陽岱鋼4局下揮出左外野方向滾地安打，6局下游擊滾地球出局，第7、8局都被三振，新球季有了好的開始。

這個身經百戰的老將，去年打過美國獨立聯盟美國協會湖國碼頭犬隊，以及澳洲職棒布里斯本俠盜隊，今年再度赴美加入大西洋聯盟；新球季開打後，高點搖椅在主場迎戰長島鴨，昨天開幕戰3：2獲勝，今天再下一城，陽岱鋼成為贏球功臣。